Як змінився курс долара за тиждень: готівкові курси в банках

Фото: depositphotos.com

Який готівковий курс долара

У п’ятницю, 22 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, упав на 2 коп. і складає 41,11 грн. Курс продажу знизився на 4 коп. до 41,62 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,55 грн, максимальний – 41,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,54 грн, максимальний – 41,7 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро опустився на 20 коп. і становить 43,2 грн. Курс продажу впав на 17 коп. до 44 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 42,4 грн, максимальний – 43,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,8 грн, а максимальний – 44,3 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого зменшився на 8 коп. і становить 9,7 грн. Курс продажу впав на 4 коп. – 10,31 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,4 грн, максимальний – 9,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,1 грн, а максимальний – 10,5 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.