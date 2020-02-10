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Количество жалоб в НБУ выросло на 25%. На что жалуются украинцы

Количество жалоб в НБУ выросло на 25%. На что жалуются украинцы
10.02.2020, 15:29

Чаще всего потребители финуслуг не довольны кредитными договорами, работой платежных систем, обслуживанием в банках

В 2019 году Национальный банк получил почти 17 000 обращений граждан. Это на 25% больше, чем годом ранее.

В Нацбанке отмечают, что большинство жалоб касаются кредитных договоров (33%), платежных систем и расчетов (25%), обслуживания в банках (10%), отношений с небанковскими учреждениями (7%).

67% обращений содержали признаки нарушений прав потребителей. Среди них: обманчивая реклама депозитов, не соответствие процентной ставки в договоре и при фактическом расчете, увеличение кредитного лимита для погашения предыдущего долга, самовольное списание зарплаты или других начислений в счет погашения долга, продление депозита без согласования с потребителем и другие нарушения.

64% обращений потребителей касаются банков. Украинцы жаловались на 53 банка, больше всего обращений касалось работы трех банков. Однако, в Нацбанке не уточняют какие.

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