"Коломойского не знаю, но уважаю" - глава набсовета ПриватБанка

Глава наблюдательного совета ПриватБанка Энгин Акчакоча сказал, что уважает Игоря Коломойского, но должен взыскать с него долги. Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.

"Я его не знаю, никогда с ним не встречался, но я его уважаю. За то, что он делал в этой стране. Я вижу его силу", - сказал Акчакоча.

Реклама

Он также признал факт того, что экс-собственники создали хорошо функционирующий банк. "Однако была проблема с долгосрочным кредитным портфелем банка: НБУ обнаружил, что огромное количество кредитов предоставили лицам, связанным с основными экс-акционерами. Так что, хотя я его и уважаю, сейчас у меня огромное количество долгов, которые мне нужно с него взыскать", - подчеркнул глава набсовета ПриватБанка.

Напомним, в середине апреля Окружной и Печерский райсуды Киева приняли решения в пользу Коломойского в ключевых исках по делу о национализации ПриватБанка. 19 апреля олигарх подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева к НБУ и ПриватБанку.

НБУ намерен оспорить решения судов. Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.

Читайте также: Как и почему национализировали ПриватБанк. Самые важные моменты