Крупнейшая кредитная сделка года в Украине: Ощадбанк предоставил Kernel $77 млн

Фото: Kernel

Государственный Ощадбанк открыл предприятиям из группы компаний Kernel Андрея Веревского ряд кредитных линий на общую сумму $77 млн. Это крупнейшая кредитная сделка с частным бизнесом среди украинских банков в 2025 году, сообщила пресс-служба Ощадбанка в среду.

Половина суммы – $36,7 млн на семь лет – может быть направлена на инвестиционные нужды: обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования, а также финансирование капитальных затрат для реконструкции зернового терминала Трансбалктерминал в Черноморске, который был поврежден в результате российской ракетной атаки в 2023 году.

При этом заемщик может перераспределять средства между инвестиционными и оборотными потребностями и имеет право в течение действия договора осуществлять выборку всего объема кредитного лимита $77 млн на пополнение оборотных средств для закупки зерна, удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, других товаров, работ, услуг и т.д.