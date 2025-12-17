Найбільша кредитна угода року в Україні: Ощадбанк надав Kernel $77 млн

Фото: Kernel

Державний Ощадбанк відкрив підприємствам з групи компаній Kernel Андрія Веревського низку кредитних ліній на загальну суму $77 млн. Це найбільша кредитна угода з приватним бізнесом серед українських банків у 2025 році, повідомила пресслужба Ощадбанку в середу.

Половина суми – $36,7 млн на сім років – може бути спрямована на інвестиційні потреби: оновлення парку сільськогосподарської техніки та обладнання, а також фінансування капітальних витрат для реконструкції зернового терміналу Трансбалктермінал у Чорнорморську, який був пошкоджений внаслідок російської ракетної атаки у 2023 році.

Читайте також Від смартфонів до страхування. Що українці беруть в кредит у 2025 році

Водночас позичальник може перерозподіляти кошти між інвестиційними та обіговими потребами й має право протягом дії договору здійснювати вибірку всього обсягу кредитного ліміту $77 млн на поповнення обігових коштів для закупівлі зерна, добрив, засобів захисту рослин, пально-мастильних матеріалів, інших товарів, робіт, послуг тощо.