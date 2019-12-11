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Курченко проиграл дело о 15-миллионном штрафе

Курченко проиграл дело о 15-миллионном штрафе
11.12.2019, 10:20

Суд признал справедливым решение АМКУ и оставил в силе 15-миллионный штраф Курченко за нарушения при покупке Брокбизнесбанка

Хозяйственный суд Киева не удовлетворил иск беглого олигарха Сергея Курченко к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) о признании недействительным и отмене штрафа в размере 15 млн грн за приобретение контроля над Брокбизнесбанком без разрешения АМКУ. Об этом сообщает Finbalance.

Суд признал решение АМКУ, согласно которому комитет установил и исследовал обстоятельства купли-продажи акций Брокбизнесбанка, а также связь с Курченко лиц, которые приобрели акции банка (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания, Хиган, Алконост, Амадина, Аминами, Анкона-Торг, Муйне, Ультрастаринвест, Айнам).

Суд решил, что истец не предоставил доказательств, опровергающих влияние на деятельность Брокбизнесбанка.

Согласно судебным материалам, АМКУ установил, что концентрация в виде приобретения контроля над Брокбизнесбанком состоялась путем приобретения акций банка в размере, который совокупно обеспечивал 80,028% голосов в высшем органе управления общества. Отмечается, что общая стоимость приобретения акций Брокбизнесбанка составила 2,075 млрд грн.

Суд согласился с выводом АМКУ, что стоимостные показатели участников концентрации превышали пороговые значения, определенные законом "О защите экономической конкуренции", а потому АМКУ "должным образом установил и доказал совершение истцом, вместе с другими субъектами хозяйствования, действий в виде приобретение контроля над ПАО "Брокбизнесбанк" без предварительного получения разрешения органов комитета, что является нарушением, предусмотренным пунктом 12 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

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АМКУ сергей курченко брокбизнесбанк
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