Курс доллара опустился. Наличные курсы

Курс доллара упал на 8 копеек, курс евро – на 10

Фото: depositphotos.com

Во вторник, 23 июля, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 8 коп. Курс покупки составляет 41,23 грн, курс продажи – 41,79 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,6 грн, максимальный – 41,5 грн. Для продажи минимальный курс – 41,65 грн, максимальный – 41,9 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 10 коп. и составляет 44,86 грн. Курс продажи снизился на 9 коп. до 45,69 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44 грн, максимальный – 45,3 грн. Для продажи минимальный курс – 45,42 грн, а максимальный – 45,95 грн.

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