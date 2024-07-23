Курс доллара опустился. Наличные курсы
Во вторник, 23 июля, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 8 коп. Курс покупки составляет 41,23 грн, курс продажи – 41,79 грн.
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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,6 грн, максимальный – 41,5 грн. Для продажи минимальный курс – 41,65 грн, максимальный – 41,9 грн.
Средний курс покупки евро снизился на 10 коп. и составляет 44,86 грн. Курс продажи снизился на 9 коп. до 45,69 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 44 грн, максимальный – 45,3 грн. Для продажи минимальный курс – 45,42 грн, а максимальный – 45,95 грн.
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