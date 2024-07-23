Курс долара опустився. Готівкові курси
У вівторок, 23 липня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком упав на 8 коп. Курс купівлі складає 41,23 грн, курс продажу – 41,79 грн.
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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,6 грн, максимальний – 41,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,65 грн, максимальний – 41,9 грн.
Середній курс купівлі євро знизився на 10 коп. і становить 44,86 грн. Курс продажу зменшився на 9 коп. до 45,69 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить – 44 грн, максимальний – 45,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,42 грн, а максимальний – 45,95 грн.
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