Курс долара опустився. Готівкові курси

Курс долара впав на 8 копійок, курс євро – на 10

Фото: depositphotos.com

У вівторок, 23 липня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком упав на 8 коп. Курс купівлі складає 41,23 грн, курс продажу – 41,79 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,6 грн, максимальний – 41,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,65 грн, максимальний – 41,9 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 10 коп. і становить 44,86 грн. Курс продажу зменшився на 9 коп. до 45,69 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 44 грн, максимальний – 45,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,42 грн, а максимальний – 45,95 грн.

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