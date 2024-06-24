Курс доллара снова падает. Наличные курсы валют

Курсы доллара и евро в банках снизились

Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

В понедельник, 24 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 5 коп. и составляет 40,3 грн. Курс продаж снизился на 4 коп. до 40,84 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,7 грн, максимальный – 40,51 грн. Для продажи минимальный курс – 40,7 грн, максимальный – 41,05 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 10 коп. и составляет 43,16 грн. Курс продажи опустился на 12 коп. до 43,96 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,4 грн, максимальный – 43,51 грн. Для продажи минимальный курс – 43,75 грн, а максимальный – 44,5 грн.

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