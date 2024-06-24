Курс долара знову падає. Готівкові курси валют

Курси долара та євро в банках знизилися

Фото: Юлія Березовська/пресцентр НБУ

У понеділок, 24 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, впав на 5 коп. і складає 40,3 грн. Курс продажу знизився на 4 коп. до 40,84 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39,7 грн, максимальний – 40,51 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,7 грн, максимальний – 41,05 грн.

Середній курс купівлі євро опустився на 10 коп. і становить 43,16 грн. Курс продажу зменшився на 12 коп. до 43,96 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,4 грн, максимальний – 43,51 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,75 грн, а максимальний – 44,5 грн.

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