Курс доллара в банках не изменился, евро подорожал
03.07.2023, 11:00
Фото: Pexels
В понедельник, 3 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с пятницей не изменился и составляет 36,69 грн. Курс продажи также остался на прежнем уровне – 37,43 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,15 грн, максимальный – 37,00 грн. Для продажи минимальный курс – 37,25 грн, максимальный – 37,70 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 3 коп. и составляет 40,21 грн. Средний курс продаж увеличился на 3 коп. – до 41,23 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39,40 грн, максимальный – 40,80 грн. Для продажи минимальный курс – 40,50 грн, максимальный – 42,00 грн.
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