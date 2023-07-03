Курс долара у банках не змінився, євро подорожчав

У понеділок, 3 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п'ятницею, не змінився і складає 36,69 грн. Курс продажу також залишився на попередньому рівні – 37,43 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,15 грн, максимальний – 37,00 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,25 грн, максимальний – 37,70 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 3 коп. і складає 40,21 грн. Середній курс продажу збільшився на 3 коп. – до 41,23 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 39,40 грн, максимальний – 40,80 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,50 грн, максимальний – 42,00 грн.

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