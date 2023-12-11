Курс доллара вырос. Наличные курсы валют

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В понедельник, 11 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4 коп. и составил 36,81 грн. Курс продаж увеличился также на 4 коп. до 37,43 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,4 грн, максимальный – 37,05 грн. Для продажи минимальный курс – 37,25 грн, максимальный – 37,61 грн.

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Средний курс евро вырос на 2 коп. Курс покупки составляет 39,65 грн, курс продажи – 40,61 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,7 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 40,2 грн, а максимальный – 42 грн.

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