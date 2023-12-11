Курс долара виріс. Готівкові курси валют

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У понеділок, 11 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, виріс на 4 коп. і склав 36,81 грн. Курс продажу збільшився також на 4 коп. до 37,43 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,4 грн, максимальний – 37,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,25 грн, максимальний – 37,61 грн.

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Середній курс євро виріс на 2 коп. Курс купівлі складає 39,65 грн, курс продажу – 40,61 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 38,7 грн, максимальний – 40 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,2 грн, а максимальний – 42 грн.

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