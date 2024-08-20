Курс евро превысил 46 грн. Наличная валюта в банках дорожает

Фото: depositphotos.com

Во вторник, 20 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 10 коп. и составляет 41,15 грн. Курс продажи поднялся на 12 коп. до 41,66 грн.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,65 грн, максимальный – 41,35 грн. Для продажи минимальный курс – 41,58 грн, максимальный – 41,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 27 коп. и составляет 45,34 грн. Курс продаж повысился на 31 коп. до 46,12 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 44,6 грн, максимальный – 45,65 грн. Для продажи минимальный курс – 45,85 грн, а максимальный – 46,5 грн.

Курсы валют можно посмотреть на нашем сайте.