Курс євро перевищив 46 грн. Готівкова валюта у банках дорожчає

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У вівторок, 20 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, зріс на 10 коп. і складає 41,15 грн. Курс продажу піднявся на 12 коп. до 41,66 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,65 грн, максимальний – 41,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,58 грн, максимальний – 41,75 грн.

Середній курс купівлі євро зріс на 27 коп. і становить 45,34 грн. Курс продажу підвищився на 31 коп. до 46,12 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 44,6 грн, максимальний – 45,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,85 грн, а максимальний – 46,5 грн.

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