Курс евро снизился. Наличные курсы валют

В понедельник, 14 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2 коп. и составил 36,93 грн. Курс продажи не изменился – 37,65 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,25 грн, максимальный – 37,25 грн. Для продажи минимальный курс – 37,4 грн, максимальный – 38 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 15 коп. и составляет 40,59 грн. Средний курс продаж опустился на 10 коп. – до 41,65 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,6 грн, максимальный – 41,1 грн. Для продажи минимальный курс – 41,2 грн, максимальный – 42,5 грн.

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