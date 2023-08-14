Курс євро знизився. Готівкові курси валют

У понеділок, 14 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, впав на 2 коп. і склав 36,93 грн. Курс продажу не змінився – 37,65 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,25 грн, максимальний – 37,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,4 грн, максимальний – 38 грн.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Середній курс купівлі євро знизився на 15 коп. і складає 40,59 грн. Середній курс продажу опустився на 10 коп. – до 41,65 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,6 грн, максимальний – 41,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,2 грн, максимальний – 42,5 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.