Курс гривни вырос. Курс валют НБУ
01.09.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 1 сентября курс гривни по отношению к евро повысился на 5 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
- Банки вернулись к наращиванию проблемных кредитов – НБУ
- В ООН выделили помощь для украинских пенсионеров: кто получит доплаты
Читайте также
Последние новости
Комментарии