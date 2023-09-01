Курс гривні зріс. Курс валют НБУ
01.09.2023, 09:00
Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 1 вересня курс гривні стосовно євро підвищився на 5 копійок. Стосовно долара національна валюта залишається без змін.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
- Банки повернулися до нарощування проблемних кредитів — НБУ
- В ООН виділили допомогу для українських пенсіонерів: хто отримає доплати
Читайте також
Останні новини
Коментарі