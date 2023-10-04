Курс покупки валюты вырос, а курс продажи – упал. Наличные курсы

В среду, 4 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 8 коп. и составляет 37,45. Курс продажи упал на 3 коп. до 38,16 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 37,81 грн. Для продажи минимальный курс – 37,84 грн, максимальный – 38,6 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 3 коп. и составил 39,63 грн. Курс продаж опустился на 3 коп. до 40,7 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,25 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 39,95 грн, максимальный – 41,5 грн.

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