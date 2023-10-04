"Гривня не полетела в космос". Пышный – о первом дне новой курсовой политики НБУ

Глава Национального банка Андрей Пышный сообщил, что 3 октября в первый день новой курсовой политики спрос на валюту в Украине вырос, но никакой трагедии не произошло – по сравнению с предыдущим днем гривня даже несколько укрепилась. Об этом говорится в комментарии Пышного в Facebook.

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"После отказа от фиксированного курса гривня не совершила "полет в космос", который предсказывали российские ИПСО. Если учесть, что еще вчера [2 октября] курс продажи валюты на межбанке был близок к 36,9 грн/$ (официальный курс + 1%), то она даже несколько укрепилась. Если быть точным – до 36,5901 грн/$. Да, это выше официального курса, который действовал вчера, но только на 0,06%", — написал глава НБУ.

Он сказал, что рост спроса на рынке был ожидаемым, и назвал это попыткой "протестировать решительность НБУ".

"НБУ продал столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить этот спрос. И это еще раз подтверждает тот факт, что у нас нет "красных линий" в части интервенций. Наша цель – сохранить курсовую устойчивость. Убежден, когда рынок поймет, что НБУ не планирует отпускать гривню в свободное плавание, интервенции постепенно стабилизируются. Колебания курса будут, но в обе стороны и очень несущественные", — написал Пышный.

Он добавил, что новая курсовая политика, которую в НБУ называют управляемой гибкостью, – это шанс для участников рынка постепенно вспомнить, как это – работать при нормальных условиях, а для финансовой системы и экономики – лучше адаптироваться к внешним и внутренним шокам.