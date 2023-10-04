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"Гривня не полетіла в космос". Пишний – про перший день нової курсової політики НБУ

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 09:40
Фото: depositphotos.com

Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що 3 жовтня, в перший день нової курсової політики, попит на валюту в Україні зріс, але ніякої трагедії не сталося – у порівнянні з попереднім днем гривня навіть дещо зміцнилася. Про це йдеться у коментарі Пишного у Facebook.

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"Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос", який пророкували російські ІПСО. Якщо врахувати, що ще вчора [2 жовтня] курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 грн/$ (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася. Якщо бути точним – до 36,5901 грн/$. Так, це вище, ніж офіційний курс, який діяв учора, але лише на 0,06%", – написав голова НБУ.

Він сказав, що зростання попиту на ринку було очікуваним, і назвав це спробою "протестувати рішучість НБУ".

"НБУ продав стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити цей попит. І це ще раз підтверджує той факт, що в нас немає "червоних ліній" у частині інтервенцій. Наша мета – зберегти курсову стійкість. Переконаний, коли ринок зрозуміє, що НБУ не планує відпускати гривню у вільне плавання, інтервенції поступово стабілізуються. Коливання курсу будуть, але в обидва боки й дуже несуттєві", – написав Пишний.

Він додав, що нова курсова політика, яку в НБУ називають керованою гнучкістю, – це шанс для учасників ринку поступово пригадати, як це – працювати за нормальних умов, а для фінансової системи та економіки – краще адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх шоків.

Андрій Водяний
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