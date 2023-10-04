Курс купівлі валюти зріс, а курс продажу – впав. Готівкові курси

У середу, 4 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти вівторка, зріс на 8 коп. і становить 37,45. Курс продажу впав на 3 коп. до 38,16 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37 грн, максимальний – 37,81 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,84 грн, максимальний – 38,6 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 3 коп. і становить 39,63 грн. Курс продажу опустився на 3 коп. до 40,7 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 38,25 грн, максимальний – 40,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,95 грн, максимальний – 41,5 грн.

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