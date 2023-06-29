Курс продажи валюты вырос. Наличные курсы

В четверг, 29 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1 коп. и составляет 36,72 грн. Курс продаж вырос на 2 коп. – 37,45 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,15 грн, максимальный – 37,05 грн. Для продажи минимальный курс – 37,15 грн, максимальный – 37,75 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 1 коп. и составляет 40,27 грн. Средний курс продаж вырос на 5 коп. – до 41,25 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,25 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40,75 грн, максимальный – 41,7 грн.

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