Курс продажу валюти виріс. Готівкові курси

У четвер, 29 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 1 коп. і складає 36,72 грн. Курс продажу виріс на 2 коп. – 37,45 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,15 грн, максимальний – 37,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,15 грн, максимальний – 37,75 грн.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Середній курс купівлі євро знизився на 1 коп. і складає 40,27 грн. Середній курс продажу виріс на 5 коп. – до 41,25 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,25 грн, максимальний – 40,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,75 грн, максимальний – 41,7 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.