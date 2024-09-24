Курс валют на 24 сентября: сколько стоит доллар сегодня

Как изменились наличные курсы доллара и евро 24 сентября

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Какой курс доллара сегодня

Во вторник, 24 сентября, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 6 коп. Курс покупки составляет 41,23 грн, курс продажи – 41,74 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,75 грн, максимальный – 41,55 грн. Для продажи минимальный курс – 41,62 грн, максимальный – 41,8 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 3 коп. и составляет 45,81 грн, курс продажи упал на 2 коп. до 46,6 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 45 грн, максимальный – 46,3 грн. Для продажи минимальный курс – 46,35 грн, а максимальный – 46,8 грн.

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