Курс валют на 24 сентября: сколько стоит доллар сегодня
Какой курс доллара сегодня
Во вторник, 24 сентября, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 6 коп. Курс покупки составляет 41,23 грн, курс продажи – 41,74 грн.
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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,75 грн, максимальный – 41,55 грн. Для продажи минимальный курс – 41,62 грн, максимальный – 41,8 грн.
Наличный курс евро в банках
Средний курс покупки евро снизился на 3 коп. и составляет 45,81 грн, курс продажи упал на 2 коп. до 46,6 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 45 грн, максимальный – 46,3 грн. Для продажи минимальный курс – 46,35 грн, а максимальный – 46,8 грн.
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