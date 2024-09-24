Курс валют на 24 вересня: скільки коштує долар сьогодні
Який курс долара сьогодні
У вівторок, 24 вересня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 6 коп. Курс купівлі складає 41,23 грн, курс продажу – 41,74 грн.
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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,75 грн, максимальний – 41,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,62 грн, максимальний – 41,8 грн.
Готівковий курс євро в банках
Середній курс купівлі євро знизився на 3 коп. і становить 45,81 грн, курс продажу впав на 2 коп. до 46,6 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить – 45 грн, максимальний – 46,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 46,35 грн, а максимальний – 46,8 грн.
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