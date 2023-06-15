Курсы доллара и евро еще выросли. Наличные курсы валют

В четверг, 15 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2 коп. и составляет 36,84 грн. Курс продажи поднялся на 1 коп. до 37,39 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,5 грн, максимальный – 37,1 грн. Для продажи минимальный курс – 37,2 грн, максимальный – 37,75 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 10 коп. и составляет 39,94 грн. Средний курс продаж повысился на 9 коп. до 40,75 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,6 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,4 грн, максимальный – 41,1 грн.

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