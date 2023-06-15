Курси долара та євро ще зросли. Готівкові курси валют

У четвер, 15 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти середи, зріс на 2 коп. і становить 36,84 грн. Курс продажу піднявся на 1 коп. до 37,39 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,5 грн, максимальний – 37,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,2 грн, максимальний – 37,75 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 10 коп. і становить 39,94 грн. Середній курс продажу підвищився на 9 коп. до 40,75 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,6 грн, максимальний – 40,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,4 грн, максимальний – 41,1 грн.

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