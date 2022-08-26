Курсы доллара и евро немного выросли. Наличные курсы валют

В пятницу, 26 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2 коп. и достиг 39,89 грн. Курс продаж остался без изменений и составляет 40,64 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 4 коп. и составляет 39,84 грн. Средний курс продаж увеличился на 1 коп. и достиг 40,8 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,15 грн, максимальный – 41,1 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.



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Анна Ишутина

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