Курсы доллара и евро падают. Наличные курсы
06.09.2023, 11:00
Фото: depositphotos.com
В среду, 6 сентября, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, снизился на 3 коп. Курс покупки составил 37,18 грн, курс продажи – 37,9 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,57 грн, максимальный – 37,6 грн. Для продажи минимальный курс – 37,43 грн, максимальный – 38,4 грн.
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Средний курс покупки евро опустился на 14 коп. и составил 40,06 грн. Курс продаж упал на 15 коп. – до 41,08 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39 грн, максимальный – 40,55 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 42 грн.
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