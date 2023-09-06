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Крупнейшие платежные сервисы Узбекистана остановили переводы в Россию

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 10:31
Крупнейшие платежные сервисы Узбекистана остановили переводы в Россию - Фото
Ташкент, Узбекистан (Фото - Википедия)

Крупнейшие платежные сервисы Узбекистана приостановили услуги денежных переводов из России и в Россию, говорится в заявлениях компаний Pay Way и Oson.

"В приложении временно будут отключены переводы по всем международным направлениям, в том числе из России и в Россию", – сообщила пресс-служба Pay Way.

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Временно отключить эти направления поручил Центробанк Узбекистана.

В Oson также сообщили, что с 5 сентября будут временно прекращены международные переводы и оплата за зарубежные сервисы.

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ЦБ Узбекистана пока не комментирует эту ситуацию. В Узбекистане зарегистрировано 52 платежных системы.

Наталия Софиенко
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