Крупнейшие платежные сервисы Узбекистана остановили переводы в Россию
06.09.2023, 10:31
Ташкент, Узбекистан (Фото - Википедия)
Крупнейшие платежные сервисы Узбекистана приостановили услуги денежных переводов из России и в Россию, говорится в заявлениях компаний Pay Way и Oson.
"В приложении временно будут отключены переводы по всем международным направлениям, в том числе из России и в Россию", – сообщила пресс-служба Pay Way.
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Временно отключить эти направления поручил Центробанк Узбекистана.
В Oson также сообщили, что с 5 сентября будут временно прекращены международные переводы и оплата за зарубежные сервисы.
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ЦБ Узбекистана пока не комментирует эту ситуацию. В Узбекистане зарегистрировано 52 платежных системы.
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