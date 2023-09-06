Найбільші платіжні сервіси Узбекистану зупинили перекази в Росію
06.09.2023, 10:31
Ташкент, Узбекистан (Фото - Вікіпедія)
Найбільші платіжні сервіси Узбекистану призупинили послуги грошових переказів з Росії та в Росію, йдеться в заявах компаній Pay Way та Oson.
"У застосунку тимчасово буде відключено перекази за всіма міжнародними напрямками, зокрема з Росії та в Росію", – повідомила пресслужба Pay Way.
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Тимчасово відключити ці напрямки доручив Центробанк Узбекистану.
В Oson також повідомили, що з 5 вересня тимчасово будуть припинені міжнародні перекази та оплата за закордонні сервіси.
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ЦБ Узбекистану поки що не коментує цю ситуацію. В Узбекистані наразі зареєстровано 52 платіжні системи.
- Наприкінці липня 2023 року швейцарський банк UBS повідомив, що закриє більшість рахунків росіян, які дісталися йому після поглинання Credit Suisse.
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- Банк із "великої четвірки" США демонтує банкомати в Росії.
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