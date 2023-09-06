RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Найбільші платіжні сервіси Узбекистану зупинили перекази в Росію

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 10:31
Найбільші платіжні сервіси Узбекистану зупинили перекази в Росію - Фото
Ташкент, Узбекистан (Фото - Вікіпедія)

Найбільші платіжні сервіси Узбекистану призупинили послуги грошових переказів з Росії та в Росію, йдеться в заявах компаній Pay Way та Oson.

"У застосунку тимчасово буде відключено перекази за всіма міжнародними напрямками, зокрема з Росії та в Росію", – повідомила пресслужба Pay Way.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Тимчасово відключити ці напрямки доручив Центробанк Узбекистану.

В Oson також повідомили, що з 5 вересня тимчасово будуть припинені міжнародні перекази та оплата за закордонні сервіси.

Читайте також: Дві найбільші криптобіржі світу запровадили обмеження для росіян 

ЦБ Узбекистану поки що не коментує цю ситуацію. В Узбекистані наразі зареєстровано 52 платіжні системи.

Наталія Софієнко
Узбекистанбанківська системаросійські банкисанкції проти рф
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 