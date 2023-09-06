Курси долара і євро падають. Готівкові курси

У середу, 6 вересня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, знизився на 3 коп. Курс купівлі склав 37,18 грн, курс продажу – 37,9 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,57 грн, максимальний – 37,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,43 грн, максимальний – 38,4 грн.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Середній курс купівлі євро опустився на 14 коп. і склав 40,06 грн. Курс продажу впав на 15 коп. – до 41,08 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39 грн, максимальний – 40,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,5 грн, максимальний – 42 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.