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Курси долара і євро падають. Готівкові курси

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 11:00
Курси долара і євро падають. Готівкові курси - Фото
Фото: depositphotos.com

У середу, 6 вересня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, знизився на 3 коп. Курс купівлі склав 37,18 грн, курс продажу – 37,9 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,57 грн, максимальний – 37,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,43 грн, максимальний – 38,4 грн.

Середній курс купівлі євро опустився на 14 коп. і склав 40,06 грн. Курс продажу впав на 15 коп. – до 41,08 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39 грн, максимальний – 40,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,5 грн, максимальний – 42 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.

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