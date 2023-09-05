Банки інвестували 2,9 млрд грн у нові бенчмарк-ОВДП

Міністерство фінансів розмістило на аукціоні державні облігації на 6,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Банки інвестували 2,9 млрд грн у трирічні облігації під 19,91%, які НБУ з 11 вересня внесе до переліку бенчмарк-ОВДП, за рахунок яких банки можуть покривати частину обсягу обов'язкових резервів. Перше розміщення цих бенчмарк-ОВДП міністерство фінансів здійснило 29 серпня 2023 року.

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Також Мінфін продав 1,8-річні військові облігації на 3,4 млрд грн під 18,31%.

Інвестори військових облігацій підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших воїнів зброєю, патронами, технікою, харчуванням та медикаментами, наголошують у міністерстві.

З початку 2023 року уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах понад 360 млрд грн в еквіваленті, а загалом за час воєнного стану – 612 млрд грн.

23 травня 2023 року НБУ розширив до семи список бенчмарк-облігацій для фінансування бюджету.

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