НБУ розширює перелік бенчмарк-ОВДП для покриття резервів банків

Національний банк з 11 вересня розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, завдяки яким банки можуть покривати частину обсягу обов'язкових резервів. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

До відповідного переліку буде додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000228381, перше розміщення якого Міністерство фінансів здійснило 29 серпня 2023 року. Загалом у переліку вже дев'ять бенчмарк-ОВДП.

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За оцінками НБУ, розширення переліку сприятиме подальшому збільшенню активності на аукціонах Мінфіну з розміщення ОВДП, що важливо для уникнення прямого фінансування дефіциту бюджету Національним банком.

З січня 2023 року банки отримали можливість зараховувати певний перелік бенчмарк-ОВДП на покриття до 50% обсягу обов'язкових резервів. Відповідний перелік визначається НБУ з урахуванням пропозицій Мінфіну.

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З початку 2023 року уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах понад 360 млрд грн в еквіваленті, а загалом за час воєнного стану – 612 млрд грн.

Обов'язкові резерви – один із традиційних інструментів центральних банків. Банк зобов'язаний зарезервувати на своєму кореспондентському рахунку в центральному банку кошти у певному відсотку від його зобов'язань (норматив резервування), включаючи частку обов'язкових резервів, яку покриває банк за рахунок бенчмарк-ОВДП. Це дозволяє згладжувати можливі непередбачувані коливання ліквідності, водночас забезпечуючи ефективне застосування самого інструменту за прямим призначенням – обмеження частини вільної ліквідності банківської системи.

23 травня 2023 року НБУ розширив до семи список бенчмарк-облігацій для фінансування бюджету.

28 серпня Мінфін продав військові облігації на 7,3 млрд грн. Інвестори скуповували трирічні ОВДП.

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