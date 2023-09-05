НБУ расширяет перечень бенчмарк-ОВГЗ для покрытия резервов банков

Национальный банк с 11 сентября расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В соответствующий перечень будет добавлен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000228381, первое размещение которого министерство финансов осуществило 29 августа 2023 года. Всего в перечне уже девять бенчмарк-ОВГЗ.

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По оценкам НБУ, расширение перечня будет способствовать дальнейшему увеличению активности на аукционах Минфина по размещению ОВГЗ, что важно во избежание прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком.

С января 2023 года банки получили возможность засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 50% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется НБУ с учетом предложений Минфина.

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С начала 2023 года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах более 360 млрд грн в эквиваленте, а в целом за время военного положения – 612 млрд грн.

Обязательные резервы – один из обычных инструментов центральных банков. Банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете в центральном банке средства в определенном проценте от его обязательств (норматив резервирования), включая долю обязательных резервов, которую банк покрывает за счет бенчмарк-ОВГЗ. Это позволяет сглаживать возможные непредсказуемые колебания ликвидности, в то же время обеспечивая эффективное применение самого инструмента по прямому назначению – ограничение части свободной ликвидности банковской системы.

23 мая 2023 года НБУ расширил до семи список бенчмарк-облигаций для финансирования бюджета.

28 августа Минфин продал военные облигации на 7,3 млрд грн. Инвесторы скупали трехлетние ОВГЗ.

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