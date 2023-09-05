UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ расширяет перечень бенчмарк-ОВГЗ для покрытия резервов банков

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 12:20
НБУ расширяет перечень бенчмарк-ОВГЗ для покрытия резервов банков - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк с 11 сентября расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.  

В соответствующий перечень будет добавлен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000228381, первое размещение которого министерство финансов осуществило 29 августа 2023 года. Всего в перечне уже девять бенчмарк-ОВГЗ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По оценкам НБУ, расширение перечня будет способствовать дальнейшему увеличению активности на аукционах Минфина по размещению ОВГЗ, что важно во избежание прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком. 

С января 2023 года банки получили возможность  засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 50% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется НБУ с учетом предложений Минфина. 

Читайте также
Инвестировать в облигации: где и что можно сейчас покупать

С начала 2023 года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах более 360 млрд грн в эквиваленте, а в целом за время военного положения – 612 млрд грн. 

Обязательные резервы  – один из обычных инструментов центральных банков. Банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете в центральном банке средства в определенном проценте от его обязательств (норматив резервирования), включая долю обязательных резервов, которую банк покрывает за счет бенчмарк-ОВГЗ. Это позволяет сглаживать возможные непредсказуемые колебания ликвидности, в то же время обеспечивая эффективное применение самого инструмента по прямому назначению – ограничение части свободной ликвидности банковской системы.
Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем
Роман Брыль
нацбанкрезервы банковбенчмарк-ОВГЗукраиснкие банкиобязательные резервы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 