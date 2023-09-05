НБУ расширяет перечень бенчмарк-ОВГЗ для покрытия резервов банков
Национальный банк с 11 сентября расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В соответствующий перечень будет добавлен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000228381, первое размещение которого министерство финансов осуществило 29 августа 2023 года. Всего в перечне уже девять бенчмарк-ОВГЗ.
По оценкам НБУ, расширение перечня будет способствовать дальнейшему увеличению активности на аукционах Минфина по размещению ОВГЗ, что важно во избежание прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком.
С января 2023 года банки получили возможность засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 50% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется НБУ с учетом предложений Минфина.
С начала 2023 года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах более 360 млрд грн в эквиваленте, а в целом за время военного положения – 612 млрд грн.
- 23 мая 2023 года НБУ расширил до семи список бенчмарк-облигаций для финансирования бюджета.
- 28 августа Минфин продал военные облигации на 7,3 млрд грн. Инвесторы скупали трехлетние ОВГЗ.
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