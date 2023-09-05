Банки инвестировали 2,9 млрд грн в новые бенчмарк-ОВГЗ
Министерство финансов разместило на аукционе государственные облигации на 6,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Банки инвестировали 2,9 млрд грн в трехлетние облигации под 19,91%, которые НБУ с 11 сентября внесет в перечень бенчмарк-ОВГЗ, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Первое размещение этих бенчмарк-ОВГЗ министерство финансов осуществило 29 августа 2023 года.
Также Минфин продал военные облигации на 3,4 млрд грн сроком 1,8 года под 18,31%.
Инвесторы военных облигаций поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших воинов оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, подчеркивают в министерстве.
С начала 2023 года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах более 360 млрд грн в эквиваленте, а в целом за время военного положения – 612 млрд грн.
- 23 мая 2023 года НБУ расширил до семи список бенчмарк-облигаций для финансирования бюджета.
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