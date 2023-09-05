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Банки инвестировали 2,9 млрд грн в новые бенчмарк-ОВГЗ

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 18:57
Банки инвестировали 2,9 млрд грн в новые бенчмарк-ОВГЗ - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Министерство финансов разместило на аукционе государственные облигации на 6,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Банки инвестировали 2,9 млрд грн в трехлетние облигации под 19,91%, которые НБУ с 11 сентября внесет в перечень бенчмарк-ОВГЗ, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Первое размещение этих бенчмарк-ОВГЗ министерство финансов осуществило 29 августа 2023 года.  

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Также Минфин продал военные облигации на 3,4 млрд грн сроком 1,8 года под 18,31%.

Инвесторы военных облигаций поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших воинов оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, подчеркивают в министерстве. 

С начала 2023 года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах более 360 млрд грн в эквиваленте, а в целом за время военного положения – 612 млрд грн. 

Читайте также: Инвестировать в облигации: где и что можно сейчас покупать.  

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Роман Брыль
МинфинОВГЗвоенные облигациибенчмарк-ОВГЗ
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