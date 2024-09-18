Курсы доллара и евро продолжают повышаться. Курсы валют в банках

Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

В среду, 18 сентября, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2 коп. Курс покупки составляет 41,26 грн, курс продажи – 41,78 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,7 грн, максимальный – 41,6 грн. Для продажи минимальный курс – 41,66 грн, максимальный – 41,9 грн.

Средний курс евро вырос на 5 коп. Курс покупки составляет 45,80 грн, курс продажи – 46,56 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,95 грн, максимальный – 46,2 грн. Для продажи минимальный курс – 46,45 грн, а максимальный – 46,7 грн.

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