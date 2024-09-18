Курси долара та євро продовжують підвищуватися. Курси валют у банках

Фото: Юлія Березовська /пресцентр НБУ

У середу, 18 вересня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, виріс на 2 коп. Курс купівлі складає 41,26 грн, курс продажу – 41,78 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,7 грн, максимальний – 41,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,66 грн, максимальний – 41,9 грн.

Середній курс євро збільшився на 5 коп. Курс купівлі становить 45,80 грн, курс продажу – 46,56 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,95 грн, максимальний – 46,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 46,45 грн, а максимальний – 46,7 грн.

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