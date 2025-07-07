Международные резервы Украины возобновили рост: в июне превысили $45 миллиардов

Финансовая помощь от международных партнеров Украины превысила расходы на валютные интервенции и обслуживание внешнего долга

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По состоянию на 1 июля 2025 года международные резервы Украины увеличились до $45,07 млрд после сокращения в мае. Рост за месяц составил более $500 млн, или 1,2%, говорится на сайте НБУ.

Положительная динамика резервов обусловлена значительными поступлениями от международных партнеров, которые превысили расходы на валютные интервенции и обслуживание внешнего долга.

Источник: НБУ

В июне на валютные счета украинского правительства поступило более $4 млрд в рамках инициативы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine): $1,7 млрд – от правительства Канады, $1,2 млрд – через счета Всемирного банка и $1,2 млрд – от Европейского Союза.

В то же время Украина выплатила $524 млн на обслуживание государственного долга в иностранной валюте. Отдельно МВФ получил $426 млн.

В июне по сравнению с предыдущим месяцем чистая продажа валюты в рамках операций Национального банка практически не изменилась и составила $3 млрд.

По оценкам НБУ, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта, что достаточно для поддержания стабильности валютного рынка Украины.