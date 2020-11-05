Минфин назвал банки для выплат пенсий и зарплат бюджетникам. Список
05.11.2020, 08:40
Иллюстративное фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Министерство финансов опубликовало список банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
В обновленный список банков, через которые может осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений, вошли 44 финансовых учреждения.
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При этом из списка исключен Мегабанк, а вместо него добавлен банк Украинский капитал.
Таким образом, в перечень по состоянию на 4 ноября входят:
- АО "Ощадбанк"
- АО КБ "Приватбанк"
- АО АБ "Укргазбанк"
- АО "Укрэксимбанк"
- АО "Агропросперис Банк"
- АО "КБ "Аккордбанк"
- АО "Акцент-Банк"
- АО "Альфа-Банк"
- АО "Банк Альянс"
- АО "Банк Восток"
- АО "Банк "Украинский капитал"
- АО КБ "Глобус Банк"
- АО "Восточно-украинский банк "Грант"
- АО "Идея Банк"
- АО АКБ "Индустриалбанк"
- АО "Банк "Клиринговый дом"
- АО "Коммерческий Индустриальный Банк"
- АО АКБ "Конкорд"
- АО "Банк Кредит Днепр"
- АО "Кредитвест Банк"
- АО "Креди Агриколь Банк"
- АО "Кредобанк"
- АО "Кристалбанк"
- АО АКБ "Львов"
- АО "Метабанк"
- АО "Международный инвестиционный банк"
- АО "Мотор-Банк"
- АО "МТБ Банк"
- АО "ОТП Банк"
- АО АБ "Пивденный"
- АО "Пиреус Банк МКБ"
- АО "Поликомбанк"
- АО "Полтава-банк"
- АО "Правэкс Банк"
- АО "Прокредит Банк"
- АО "Первый украинский международный банк"
- АО "АКБ "Радабанк"
- АО "Райффайзен Банк Аваль"
- АО "ТАСкомбанк"
- АО "Укрстройинвестбанк"
- АО "УкрСиббанк"
- АО "Универсал Банк"
- АО "Банк Форвард"
- АО "Юнекс Банк"
- В августе 2019 года Кабмин разрешил украинцам самостоятельно выбирать банк для выплат субсидий на коммунальные услуги. Ранее счета открывали только в Ощадбанке.
- 27 декабря, Кабинет министров отменил ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.
- В январе Кабинет министров изменил порядок отбора уполномоченных банков на право выплаты пенсий, денежной помощи и зарплат бюджетникам.
- В апреле в перечень вошли 43 уполномоченных банка.
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