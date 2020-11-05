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Минфин назвал банки для выплат пенсий и зарплат бюджетникам. Список

05.11.2020, 08:40
Минфин назвал банки для выплат пенсий и зарплат бюджетникам. Список - Фото
Иллюстративное фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

Министерство финансов опубликовало список банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В обновленный список банков, через которые может осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений, вошли 44 финансовых учреждения.

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При этом из списка исключен Мегабанк, а вместо него добавлен банк Украинский капитал.

Таким образом, в перечень по состоянию на 4 ноября входят:

  1. АО "Ощадбанк"
  2. АО КБ "Приватбанк"
  3. АО АБ "Укргазбанк"
  4. АО "Укрэксимбанк"
  5. АО "Агропросперис Банк"
  6. АО "КБ "Аккордбанк"
  7. АО "Акцент-Банк"
  8. АО "Альфа-Банк"
  9. АО "Банк Альянс"
  10. АО "Банк Восток"
  11. АО "Банк "Украинский капитал"
  12. АО КБ "Глобус Банк"
  13. АО "Восточно-украинский банк "Грант"
  14. АО "Идея Банк"
  15. АО АКБ "Индустриалбанк"
  16. АО "Банк "Клиринговый дом"
  17. АО "Коммерческий Индустриальный Банк"
  18. АО АКБ "Конкорд"
  19. АО "Банк Кредит Днепр"
  20. АО "Кредитвест Банк"
  21. АО "Креди Агриколь Банк"
  22. АО "Кредобанк"
  23. АО "Кристалбанк"
  24. АО АКБ "Львов"
  25. АО "Метабанк"
  26. АО "Международный инвестиционный банк"
  27. АО "Мотор-Банк"
  28. АО "МТБ Банк"
  29. АО "ОТП Банк"
  30. АО АБ "Пивденный"
  31. АО "Пиреус Банк МКБ"
  32. АО "Поликомбанк"
  33. АО "Полтава-банк"
  34. АО "Правэкс Банк"
  35. АО "Прокредит Банк"
  36. АО "Первый украинский международный банк"
  37. АО "АКБ "Радабанк"
  38. АО "Райффайзен Банк Аваль"
  39. АО "ТАСкомбанк"
  40. АО "Укрстройинвестбанк"
  41. АО "УкрСиббанк"
  42. АО "Универсал Банк"
  43. АО "Банк Форвард"
  44. АО "Юнекс Банк"

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Наталия Софиенко
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