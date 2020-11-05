Минфин назвал банки для выплат пенсий и зарплат бюджетникам. Список

Министерство финансов опубликовало список банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В обновленный список банков, через которые может осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений, вошли 44 финансовых учреждения.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

При этом из списка исключен Мегабанк, а вместо него добавлен банк Украинский капитал.

Таким образом, в перечень по состоянию на 4 ноября входят:

В августе 2019 года Кабмин разрешил украинцам самостоятельно выбирать банк для выплат субсидий на коммунальные услуги. Ранее счета открывали только в Ощадбанке.

27 декабря, Кабинет министров отменил ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.

В январе Кабинет министров изменил порядок отбора уполномоченных банков на право выплаты пенсий, денежной помощи и зарплат бюджетникам.

В апреле в перечень вошли 43 уполномоченных банка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.