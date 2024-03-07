Мобилизация никак не отразилась на депозитах: НБУ показал график
Глава Нацбанка Андрей Пышный объяснил, почему правительственные законопроекты о мобилизации никак не повлияли на отток средств со счетов украинцев в банках. На своей странице в Facebook Пышный обнародовал график уровня депозитов населения с декабря 2021 по февраль 2024 года.
"В фразе "Украинцы снимают средства с банков рекордными темпами из-за закона о мобилизации" и первая, и вторая части утверждения не соответствуют действительности", – заявил глава Нацбанка.
Анализ динамики средств на счетах в декабре-феврале показал, что:
→ во-первых, основное влияние на динамику средств на счетах оказали сезонные факторы;
→ во-вторых, НБУ не увидел заметного влияния законопроекта о мобилизации. Напротив, в первые недели его обсуждения в декабре остатки средств и дальше увеличивались. Кроме того, профильный комитет парламента четко сформулировал, что не будет поддерживать норму блокирования счетов;
→ в-третьих, регулятор также не увидел связи январских оттоков с вбросами о якобы введении налогообложения всех карточных операций. Это четкий сезонный тренд, повторяющийся из года в год;
→ в-четвертых, никаких прорывных новаций по раскрытию банковской тайны Национальный банк в феврале не утверждал, а лишь уточнил терминологию согласно изменениям в законодательстве о доступе к информации;
→ в-пятых, в течение февраля объем гривневых средств физических лиц на счетах в банках практически восстановился после сезонных колебаний в январе. На начало марта население хранит на гривневых счетах в банках ориентировочно 707 млрд грн.
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В то же время, украинцы наращивают долю срочных вкладов, а уровень долларизации депозитов снижается.
"То есть своей банковской системе доверяют больше, чем враждебным ИПСО, и наша статистика это четко подтверждает", – подытожил Пышный.
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- 30 января Кабмин подал второй законопроект о мобилизации №10449, где прописана возможность ареста средств и других ценностей уклоняющегося на счетах и на хранении в банках. Это наказание перед вторым чтением уберут.
- Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия пообещал, что арестов счетов ухилянцев "точно не будет".
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- 27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.