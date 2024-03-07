Мобілізація ніяк не вплинула на депозити: НБУ показав графік

Фото: Андрій Пишний/Facebook

Голова Нацбанку Андрій Пишний пояснив, чому урядові законопроєкти про мобілізацію ніяк не вплинули на відтік коштів з рахунків українців у банках. На своїй сторінці у Facebook Пишний оприлюднив графік рівня депозитів населення від грудня 2021-го до лютого 2024 року.

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"У вислові "Українці знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію" і перша, і друга частини твердження не відповідають дійсності", – заявив голова Нацбанку.

Аналіз динаміки коштів на рахунках у грудні-лютому показав, що:

→ по-перше, основний вплив на динаміку коштів на рахунках мали сезонні чинники;

→ по-друге, НБУ не побачив помітного впливу законопроєкту про мобілізацію. Навпаки, у перші тижні його обговорення в грудні залишки коштів і надалі збільшувалися. Крім того, профільний комітет парламенту чітко сформулював, що не підтримуватиме норму щодо блокування рахунків;

→ по-третє, регулятор також не побачив зв’язку січневих відпливів із вкидами про нібито запровадження оподаткування усіх карткових операцій. Це чіткий сезонний тренд, який повторюється з року в рік;

→ по-четверте, жодних проривних новацій щодо розкриття банківської таємниці Національний банк у лютому не затверджував, а лише уточнив термінологію згідно зі змінами в законодавстві щодо доступу до інформації;

→ по-п’яте, протягом лютого обсяг гривневих коштів фізичних осіб на рахунках у банках практично відновився після сезонних коливань у січні. Станом на початок березня населення зберігає на гривневих рахунках у банках орієнтовно 707 млрд грн.

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Водночас українці нарощують частку строкових вкладів, а рівень доларизації депозитів знижується.

"Тобто своїй банківській системі довіряють більше, ніж ворожим ІПСО, і наша статистика це чітко підтверджує", – підсумував Пишний.