Мобілізація ніяк не вплинула на депозити: НБУ показав графік
Голова Нацбанку Андрій Пишний пояснив, чому урядові законопроєкти про мобілізацію ніяк не вплинули на відтік коштів з рахунків українців у банках. На своїй сторінці у Facebook Пишний оприлюднив графік рівня депозитів населення від грудня 2021-го до лютого 2024 року.
"У вислові "Українці знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію" і перша, і друга частини твердження не відповідають дійсності", – заявив голова Нацбанку.
Аналіз динаміки коштів на рахунках у грудні-лютому показав, що:
→ по-перше, основний вплив на динаміку коштів на рахунках мали сезонні чинники;
→ по-друге, НБУ не побачив помітного впливу законопроєкту про мобілізацію. Навпаки, у перші тижні його обговорення в грудні залишки коштів і надалі збільшувалися. Крім того, профільний комітет парламенту чітко сформулював, що не підтримуватиме норму щодо блокування рахунків;
→ по-третє, регулятор також не побачив зв’язку січневих відпливів із вкидами про нібито запровадження оподаткування усіх карткових операцій. Це чіткий сезонний тренд, який повторюється з року в рік;
→ по-четверте, жодних проривних новацій щодо розкриття банківської таємниці Національний банк у лютому не затверджував, а лише уточнив термінологію згідно зі змінами в законодавстві щодо доступу до інформації;
→ по-п’яте, протягом лютого обсяг гривневих коштів фізичних осіб на рахунках у банках практично відновився після сезонних коливань у січні. Станом на початок березня населення зберігає на гривневих рахунках у банках орієнтовно 707 млрд грн.
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Водночас українці нарощують частку строкових вкладів, а рівень доларизації депозитів знижується.
"Тобто своїй банківській системі довіряють більше, ніж ворожим ІПСО, і наша статистика це чітко підтверджує", – підсумував Пишний.
- 25 грудня 2023 року Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт про мобілізацію під №10378, де вперше згадувалося обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями як можливе покарання для ухилянтів. 11 січня законопроєкт відкликали.
- 30 січня Кабмін подав другий законопроєкт про мобілізацію №10449, де прописана можливість арешту коштів та інших цінностей ухилянта, що є на рахунках та на зберіганні у банках. Це покарання перед другим читанням приберуть.
- Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія пообіцяв, що арештів рахунків ухилянтів "точно не буде".
- 7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації в першому читанні.
- 27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.