monobank облегчил сбор донатов через "Банку": что изменилось
Украинский monobank расширил сервис сбора донатов "Банка", с помощью которого уже собрано почти 50 млрд грн. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
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"Мы не прекращаем работать над тем, чтобы темпы ваших сборов не спадали", – заявил Гороховский и рассказал, что нового появилось в "Банке" в последнее время.
→ Добавили возможность хранить чужие "Банки", что позволяет держать все интересные "Банки" под рукой и не искать их каждый раз. Кроме того, добавили возможность постоянно мониторить прогресс сбора или даже вывести его как виджет. Также теперь можно настраивать периодические вычеты на выбранные "Банки".