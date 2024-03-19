monobank облегчил сбор донатов через "Банку": что изменилось

Украинский monobank расширил сервис сбора донатов "Банка", с помощью которого уже собрано почти 50 млрд грн

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Украинский monobank расширил сервис сбора донатов "Банка", с помощью которого уже собрано почти 50 млрд грн. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

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"Мы не прекращаем работать над тем, чтобы темпы ваших сборов не спадали", – заявил Гороховский и рассказал, что нового появилось в "Банке" в последнее время.

→ Добавили возможность хранить чужие "Банки", что позволяет держать все интересные "Банки" под рукой и не искать их каждый раз. Кроме того, добавили возможность постоянно мониторить прогресс сбора или даже вывести его как виджет. Также теперь можно настраивать периодические вычеты на выбранные "Банки".





→ Фонды получили возможность открывать много сборов одновременно. → Додабили IBAN для "Банок", что позволит привлечь к сборам бизнесы (юрлиц). "Если вы зарегистрированы в реестре волонтеров, то юрлицо сможет даже не платить налоги за такой донат. Скорее всего, для этого понадобится официальное приглашение к сбору", – пояснил Гороховский. Шаблон заявления можно найти по ссылке или обратиться в службу поддержки monobank.→ Фонды получили возможность открывать много сборов одновременно.

Позже появится возможность прикреплять отчет в "Банке" после ее разбиения. Отчет будет доступен по ссылке на разбитую "Банку".



"Следующие 50 млрд будет собрать немного легче", – подытожил Гороховский.



