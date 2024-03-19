monobank полегшив збір донатів через "Банку": що змінилося

Український monobank розширив сервіс збору донатів "Банка", за допомогаю якого вже зібрано майже 50 млрд грн

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Український monobank розширив сервіс збору донатів "Банка", за допомогою якого вже зібрано майже 50 млрд грн. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

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"Ми не припиняємо працювати над тим, щоб темпи ваших зборів не спадали", – заявив Гороховський і розповів, що нового зʼявилося в "Банці" останнім часом.

→ Додали можливість зберігати чужі "Банки", що дозволяє тримати всі цікаві "Банки" напохваті й не шукати їх щоразу. Окрім цього, додали можливість постійно моніторити прогрес збору або навіть вивести його як віджет. Також тепер можна налаштовувати періодичні відрахування на вибрані "Банки".





→ Фонди отримали змогу відкривати багато зборів одночасно. → Додали IBAN для "Банок", що дозволить залучити до зборів бізнеси (юросіб). "Якщо ви зареєстровані у реєстрі волонтерів, то юрособа зможе навіть не платити податки за такий донат. Найімовірніше, для цього знадобиться офіційне запрошення до збору", – пояснив Гороховський. Шаблон заяви можна знайти за посиланням або звернутись до служби підтримки monobank.→ Фонди отримали змогу відкривати багато зборів одночасно.

Пізніше з’явиться можливість прикріпляти звіт у "Банку" після її розбиття. Звіт буде доступний за посиланням на розбиту "Банку".



"Наступні 50 млрд буде зібрати трошки легше", – підсумував Гороховський.



