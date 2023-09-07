monobank запустил доставку физических карт в 180 стран – как получить

Украинский monobank запускает международную доставку физических карт mono более чем в 180 стран. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. Это первая технологическая реализация международной доставки карт клиентам среди украинских банков, добавил он.

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"Если вы уже с нами и вам нужно пластик – заказывайте. Если вы давно хотели стать клиентом mono из-за границы (только для резидентов Украины) – заказывайте", – написал Гороховский в Facebook 7 сентября.

Для заказа услуги необходимо обновить приложение и выбрать в меню "Оформление физической карты".

Для этого нужно:

→ открыть приложение и на главном экране свайпом влево перейти в настройки карты;

→ нажать "Выпустить пластиковую карту", выбрать страну и способ доставки;

→ указать адрес и реквизиты получателя.

monobank не взимает оплату за международную доставку. Клиент должен оплатить услуги оператора доставки.

После этого в приложение придет сообщение с трек-номером для отслеживания статуса доставки.

Доставка может осуществляться двумя компаниями: Ukrposhta International и Nova Poshta. Первая осуществляет адресную доставку, вторая, кроме того, также доставляет карты в свои международные отделения и почтоматы.

Услуга по доставке платежных карт доступна и в ПриватБанке – но только по Украине. Получить карту в отделении или почтомате Нової пошти до конца 2023 года можно бесплатно.

ПриватБанк пообещал, что в скором времени откроет возможность заказа доставки карт для клиентов, которые в результате войны или вследствие других причин сейчас находятся за границей. Сроки введения этой услуги банк не уточнил.