monobank запустил доставку физических карт в 180 стран – как получить
Украинский monobank запускает международную доставку физических карт mono более чем в 180 стран. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. Это первая технологическая реализация международной доставки карт клиентам среди украинских банков, добавил он.
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"Если вы уже с нами и вам нужно пластик – заказывайте. Если вы давно хотели стать клиентом mono из-за границы (только для резидентов Украины) – заказывайте", – написал Гороховский в Facebook 7 сентября.
Для заказа услуги необходимо обновить приложение и выбрать в меню "Оформление физической карты".
Для этого нужно:
→ открыть приложение и на главном экране свайпом влево перейти в настройки карты;
→ нажать "Выпустить пластиковую карту", выбрать страну и способ доставки;
→ указать адрес и реквизиты получателя.
monobank не взимает оплату за международную доставку. Клиент должен оплатить услуги оператора доставки.
После этого в приложение придет сообщение с трек-номером для отслеживания статуса доставки.
Доставка может осуществляться двумя компаниями: Ukrposhta International и Nova Poshta. Первая осуществляет адресную доставку, вторая, кроме того, также доставляет карты в свои международные отделения и почтоматы.
Услуга по доставке платежных карт доступна и в ПриватБанке – но только по Украине. Получить карту в отделении или почтомате Нової пошти до конца 2023 года можно бесплатно.
ПриватБанк пообещал, что в скором времени откроет возможность заказа доставки карт для клиентов, которые в результате войны или вследствие других причин сейчас находятся за границей. Сроки введения этой услуги банк не уточнил.
- Проект мобильного банка без отделений – monobank – основали в 2017 году, он работает под лицензией Универсал Банка, входящего в группу ТАС бизнесмена Сергея Тигипко.
- 12 июля 2023 года monobank смог вывести $5,5 млн со счетов подсанкционного брокера EXANTE и пообещал их выплатить клиентам.
- В августе monobank вошел в список 200 лучших финтех-компаний мира.
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