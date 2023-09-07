monobank запустив доставлення фізичних карток у 180 країн – як отримати
Український monobank запускає міжнародне доставлення фізичних карток mono у понад 180 країн. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський. Це перша технологічна реалізація міжнародного доставлення карток клієнтам серед українських банків, додав він.
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"Якщо ви вже з нами та вам треба пластик – замовляйте. Якщо ви давно хотіли стати клієнтом mono з-за кордону (лише для резидентів України) – замовляйте", – написав Гороховський у Facebook 7 вересня.
Для замовлення послуги потрібно оновити застосунок і вибрати в меню "Оформлення фізичної картки".
Для цього потрібно:
→ відкрити застосунок і на головному екрані свайпом вліво перейти у налаштування картки;
→ натиснути "Випустити пластикову картку", вибрати країну та спосіб доставлення;
→ вказати адресу та реквізити отримувача.
monobank не бере оплату за міжнародне доставлення. Клієнт має оплатити тільки послуги оператора доставлення.
Після цього в застосунок надійде повідомлення з трек-номером для відстеження статусу доставлення.
Доставлення може здійснюватися двома компаніями: Ukrposhta International та Nova Poshta. Перша здійснює адресне доставлення, друга, окрім цього, також доставляє картки у свої закордонні відділення та поштомати.
Послуга з доставлення платіжних карток доступна і в ПриватБанку – але тільки в Україні. Отримати карту у відділенні або поштоматі Нової пошти до кінця 2023 року можна безкоштовно.
ПриватБанк пообіцяв, що незабаром відкриє можливість замовлення доставлення карток для клієнтів, які через війну чи інші причини зараз перебувають за кордоном. Терміни запровадження цієї послуги банк не уточнив.
- Проєкт мобільного банку без відділень – monobank – заснували у 2017 році, він працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи ТАС бізнесмена Сергія Тігіпка.
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