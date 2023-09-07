monobank запустив доставлення фізичних карток у 180 країн – як отримати

Український monobank запускає міжнародне доставлення фізичних карток mono у понад 180 країн. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський. Це перша технологічна реалізація міжнародного доставлення карток клієнтам серед українських банків, додав він.

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"Якщо ви вже з нами та вам треба пластик – замовляйте. Якщо ви давно хотіли стати клієнтом mono з-за кордону (лише для резидентів України) – замовляйте", – написав Гороховський у Facebook 7 вересня.

Для замовлення послуги потрібно оновити застосунок і вибрати в меню "Оформлення фізичної картки".