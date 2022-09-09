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На обанкротившийся Банк Сич претендуют сразу пять покупателей – Forbes

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 10:26
На обанкротившийся Банк Сич претендуют сразу пять покупателей – Forbes - Фото
Главный офис Банка Сич (Фото: sichbank.com.ua)

К обанкротившемуся Банку Сич есть большой интерес на рынке. По данным Forbes, на него претендуют сразу пять потенциальных инвесторов: Киевская городская госадминистрация, Укрпошта, Таскомбанк Сергея Тигипко, Аккордбанк Даниила Волынца и РВС Банк Александра Стецюка и Руслана Демчака.

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Причина такого интереса в том, что у банка есть около 1 млрд грн "живых" денег на корсчетах и в государственных облигациях, здание головного офиса на столичном Подоле на 2500 кв. м, лицензированное банковское программное обеспечение, три десятка отделений и сеть терминалов в сервис-центрах МВД.

Двое из потенциальных инвесторов хотят купить часть активов и обязательств Банка Сич, чтобы расширить клиентскую базу, а КГГА рассматривает возможность приобрести банк полностью.

У киевской мэрии самые большие шансы победить в конкурсе инвесторов, потому что Фонд гарантирования выбирает лучшее предложение.

При приобретении банка в целом новый собственник будет платить средства вкладчикам на 1 млрд грн, обязан выполнить застрявшие платежи и вернуть 1 млрд грн бизнесу.

  • Банк Сич признали неплатежеспособным из-за технического дефолта – банк не выплатил НБУ 68 млн грн, имея ликвидности более чем на 750 млн грн. Не получив проценты, регулятор направил банку требование погасить весь долг по рефинансу — более 3 млрд грн. На такое погашение у банка уж точно не было средств.
  • Поэтому с банка регулятор взыскал ценные бумаги, которые были залогом по кредиту. В конце концов обстоятельства дефолта (т.е. невыполнение обязательств по долгу) из-за отсутствия денег регулятор использовал как повод для банкротства.
  • Акционеры банка – Олег Баланда (55,6% акций), Валерий Раздорожный (31%), а также Андрей Мельник и Олег Губанов. В то же время, как считают в НБУ, реально банком управлял Денис Горбуненко, владелец кипрской Raga Establishment Limited.

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Андрій Водяний
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